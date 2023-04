Bis 2026: DB will Halle mit ICE-Halbstundentakt anfahren

Die Deutsche Bahn will 20 deutsche Großstädte bis 2026 mit einem ICE-Halbstundentakt an den bundesweiten Fernverkehr anbinden, darunter auch Halle an der Saale. «Das sind in nur drei Jahren fast doppelt so viele Städte wie heute», sagte Bahnchef Richard Lutz am Donnerstagabend in Berlin vor Journalisten.