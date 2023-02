Polizei geht von Sekundenschlaf als Ursache für Unfall aus

Unglück: Stadträtin aus Halle saß in Bob bei Unfall in Oberhof

Die Vorsitzende der Linken im Stadtrat von Halle, Katja Müller, ist bei dem tödlichen Unfall am Donnerstagabend in Oberhof an Bord des verunfallten Bobs gewesen. Das bestätigte sie am Freitag auf Anfrage. Nach Angaben ihrer Partei trug sie bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Die 43-jährige Müller arbeitet im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft in Erfurt und hatte laut Medienberichten im Januar als freiwillige Helferin bei der Rennrodel-WM in Oberhof ausgeholfen. Zunächst hatte die «Mitteldeutsche Zeitung» berichtet.