EnviaM-Chef kritisiert Bund wegen schleppendem Netzausbau

Geschwindigkeiten: Landespolizei beteiligt sich am europaweiten Speedmarathon

Autofahrer müssen am Freitag besonders aufpassen. Die Polizei in Sachsen-Anhalt beteiligt sich am europaweiten Speedmarathon. Wie das Innenministerium mitteilte, werden an diesem Tag noch einmal verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bereits die ganze Woche über beteiligt sich die Polizeidienststellen im Land an der europäischen Woche für Geschwindigkeitskontrollen.