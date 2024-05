Elefantenkuh Sweni in Magdeburg angekommen

Fast alle Schulen in Sachsen-Anhalt haben schnelles Internet

In Sachsen-Anhalt gibt es nur noch wenige Schulen, die nicht an das schnelle Internet angeschlossen sind. Mit Stand 30. April seien 858 von 865 Schulen online gewesen, teilte ein Sprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales in Magdeburg auf Nachfrage mit. Das entspreche 99 Prozent aller Schulen, die am Projekt teilnähmen. «Bei den restlichen sieben Standorten liegen langwierige Baumaßnahmen an, weshalb der Anschluss erst später erfolgen kann.»