Feuerwehr in Halle mit ruhigem Weihnachtsgeschehen

Feuerwehreinsatz: Wohnungsbrand in Neukölln: Zwei Verletzte

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Neukölln sind in der Nacht zum Montag zwei Menschen verletzt worden. Insgesamt wurden drei Menschen gerettet, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen mitteilte. In der Siegfriedstraße hätten Wohnzimmermöbel in einer Wohnung Feuer gefangen. Die Wohnung im zweiten Stockwerk geriet demnach in Vollbrand. Das Feuer griff dabei teils auch auf das dritte Stockwerk über. Ein größerer Brand im dritten Obergeschoss konnte dem Sprecher zufolge verhindert werden. Die Feuerwehr war mit 64 Einsatzkräften vor Ort.