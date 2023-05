Lohnzuwachs bei allen Einkommen: Spreizung weiterhin groß

Von den Lohnsteigerungen in den vergangenen vier Jahren haben in Mecklenburg-Vorpommern vor allem Arbeitnehmer in den mittleren Einkommensgruppen profitiert. Wie das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommerns am Dienstag in Schwerin mitteilte, stiegen von 2018 bis Mitte 2022 die Bruttoeinkommen in diesem Bereich um 17,9 Prozent auf 16,25 Euro je Stunde. Für Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor erhöhte sich der Stundenlohn in diesem Zeitraum um 15 Prozent auf 10,57 Euro.