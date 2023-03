Home

Razzia gegen Schleuserbande: Polizei und SEK im Einsatz

Mit einer großen Razzia ist die Polizei in Berlin und Sachsen-Anhalt gegen eine Bande mutmaßlicher Schleuser vorgegangen. Mehr als 20 Wohnungen und Büros vor allem in Berlin wurden am Mittwochmorgen durchsucht, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Fünf Männer wurden festgenommen, vier davon in Berlin und einer in Halle. Insgesamt wird gegen 18 Verdächtige ermittelt. Die Bande soll Menschen aus der Türkei und dem Irak nach Deutschland geschmuggelt haben. 400 Polizisten der Bundespolizei und der Berliner Polizei waren im Einsatz, darunter auch Spezialeinheiten wie die GSG 9.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

