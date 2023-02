Unbekannte brechen Transformatorenhäuser in Möckern auf

Kriminalität: Mann schickt Postsendungen mit Substanzen in Justizgebäude

In Dienstgebäuden der Justiz in Dessau-Roßlau und der Lutherstadt Wittenberg sind am Montag zwei Postsendungen mit verdächtigen Substanzen aufgetaucht. Die Polizei machte in diesem Zusammenhang einen 43-jährigen Tatverdächtigen aus, hieß es in einer Mitteilung der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau. Der Mann aus Wittenberg sei in beiden Fällen dringend tatverdächtig. Es seien entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.