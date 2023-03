Tankstellenraub: Polizei sucht Zeugen

Sömmerda: 15-Jährige schildert Angriff von zwei Männern

Ein 15-jähriges Mädchen soll von zwei Männern angriffen und verletzt worden sein. Die Jugendliche hielt sich am Samstagabend gegen 17.30 Uhr in der Lisztstraße auf, als sie von einem unbekannten Mann in den Schwitzkasten genommen und zu Boden gestoßen wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach soll ein zweiter Mann das am Boden liegende Mädchen ins Gesicht und gegen das Bein getreten habe. Die Jugendliche verletzte sich dabei leicht.