60-jähriger Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Ein 60-jähriger Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Stadtbezirk Ziebigk in Dessau-Roßlau schwer verletzt worden. Der Unfall geschah am Mittwochmittag, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach stieß der Radfahrer an der Kreuzung zwischen Kirchstraße und Kornhausstraße mit dem Auto eines 70-Jährigen zusammen. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die genaue Unfallursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

© dpa