Bevölkerungszahl in Sachsen-Anhalt steigt

Konjunktur: Sachsen-Anhalts Wirtschaft legt überdurchschnittlich zu

Das Bruttoinlandsprodukt ist in Sachsen-Anhalt im ersten Halbjahr stärker gestiegen als im Durchschnitt aller Bundesländer. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mitteilte, stieg der Wert aller hergestellten Waren und Dienstleistungen im Bundesland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum preisbereinigt um 4,5 Prozent. In Deutschland habe das Wirtschaftswachstum im gleichen Zeitraum um 2,8 Prozent, in Ostdeutschland ohne Berlin um 3,4 Prozent zugelegt. Noch besser als Sachsen-Anhalt standen den Angaben zufolge Rheinland-Pfalz (plus 6,4 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (plus 5,2 Prozent) und Bremen (plus 5,0 Prozent) da.