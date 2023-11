Intel-Förderung: Haseloff setzt auf Lösungen der Regierung

Beginn der Adventszeit: Weihnachtsmärkte öffnen

Traditionell nach dem Totensonntag sind in vielen Städten Sachsen-Anhalts die Weihnachtsmärkte eröffnet worden. Unter anderem in der Landeshauptstadt Magdeburg, in Naumburg, Wittenberg und Dessau-Roßlau öffneten die Märkte zum Wochenbeginn am Montag, wie die Veranstalter mitteilten. Der Weihnachtsmarkt in Halle folgt traditionell erst einen Tag später am Dienstag. In Wernigerode wurde der Markt bereits am Freitag eröffnet.