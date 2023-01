Wechselverbot von Trainer Rose: Haidara «sicher Leipziger»

Krankheiten: Schulterschluss zwischen Jena und Leipzig für Krebsmedizin

Mittels Zusammenarbeit wollen die Universitätskliniken Jena und Leipzig eine bessere Versorgung von an Krebs erkrankten Patientinnen und Patienten in Mitteldeutschland ermöglichen. «Damit wird in dieser Region eine Lücke geschlossen», sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krebshilfe, Gerd Nettekoven am Donnerstag. Im Mitteldeutschen Krebszentrum sollen über 9000 Patientinnen und Patienten versorgt werden. Dabei erhielten sie innovative Therapien nach dem neusten Stand der Forschung.