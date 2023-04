Rose-Ansprache: Klostermann sieht Bayer als Herausforderung

Fußball: RB Leipzig rotiert gegen Hoffenheim: Nyland im Pokal im Tor

RB Leipzig geht mit Torhüter Örjan Nyland in das Pokalspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Trainer Marco Rose will bei dem Achtelfinal-Duell am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) zudem noch weitere Änderungen in der Startelf vornehmen. «Er hat eine gute Vorbereitung gespielt, hat da sogar mehr gespielt als Janis Blaswich. Er hat in den Spielen überzeugt und war vom ersten Tag an top in die Gruppe integriert», sagte Rose am Dienstag über Nyland. Der norwegische Nationaltorhüter war Anfang Oktober nach dem Kreuzbandriss von Peter Gulacsi verpflichtet worden und stand bisher einmal in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen im Tor.