Nach Sieg in Wolfsburg: RB-Erkenntnisse vor ManCity-Spiel

Wetter: Schnee auf dem Brocken - Stürmischer Rosenmontag erwartet

Etliche Ausflügler haben sich am Sonntag auf den Weg in den Harz gemacht. Auf dem Brocken gab es in der Nacht zum Sonntag etwas Neuschnee. Ob zu Fuß oder mit der Brockenbahn der Harzer Schmalspurbahnen ging es hinauf auf den 1141 Meter hohen Berg. Der Sturm habe am Sonntag nur eine kurze Pause eingelegt, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig. Der Montag werde hingegen wieder - wie schon der Samstag - ein windiger Tag.