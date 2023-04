Dresdner Volleyballerinnen starten mit Sieg in die Playoffs

Kriminalität: 25-Jähriger hält Polizei in Merseburg in Atem

Ein unter Drogen stehender Mann hat am Samstag die Polizei in Merseburg (Saalekreis) beschäftigt. Dabei sei der 25-Jährige zunächst in einer Wohnung «ausgetickt» und habe sich am Kopf verletzt, teilte die Polizei in Halle am Sonntag mit. Er habe dann einen Sanitäter und eine Polizistin angegriffen, die unverletzt geblieben seien.