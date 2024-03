Ost-Länder fordern mehr Langstreckenflüge aus der Region

Verband: Langstreckenflüge vom BER oft nicht wirtschaftlich

Die geringe Anzahl von Langstreckenflügen vom Hauptstadtflughafen BER hat aus Sicht des Bundesverbandes der Deutschen Fluggesellschaften wirtschaftliche Gründe. «Die Nachfrage und damit das Potenzial, Langstreckenflüge wirtschaftlich sinnvoll auszulasten, ist in der Hauptstadtregion nicht groß genug», sagte Michael Engel, Geschäftsführer des Verbandes, am Montag in Potsdam. Dieser Aspekt komme aus Sicht des Verbandes in der Diskussion meist zu kurz.