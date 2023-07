Mähdrescher brennt in der Börde bei Erntearbeiten aus

Feuer in Tiefgarage zerstört sechs Autos

Ein Feuer in einer Tiefgarage hat in Halle sechs Autos zerstört und weitere beschädigt. Der durch den Brand in der Garage eines Mehrfamilienhauses verursachte Schaden liege ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich, teilte die Polizei in Halle am Samstag mit. Starker Rauch sei in der Nacht auch durch das Haus gezogen, die Feuerwehr habe das Gebäude belüften müssen, hieß es. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Was den Brand in dem unterirdischen Parkhaus verursacht hat, sei derzeit unbekannt.