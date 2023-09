Home

Bitterfeld: Mit drei Haftbefehlen Gesuchter bei Kontrolle gefasst

Ein mit drei Haftbefehlen gesuchter Mann ist der Bundespolizei am Bahnhof in Bitterfeld ins Netz gegangen. Der 34-Jährige wurde am Dienstag bei einer Kontrolle gefasst, wie die Bundespolizeiinspektion in Magdeburg am Mittwoch mitteilte. Der Mann sei wegen gefährlicher Körperverletzung, unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und Freiheitsberaubung verurteilt, hieß es. Er habe in den Fällen weder seine Strafe angetreten noch die geforderten Geldbeträge bezahlt. Nach einer Haftprüfung durch das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen wurde der Mann in die nächste Haftanstalt gebracht.

