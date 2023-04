Weniger Schüler in Sachsen-Anhalt lernen Russisch

Nachwuchsbedarf: Jede sechste Lehrkraft in MV älter als 60 Jahre

In keinem anderen Bundesland ist der Bedarf an Lehrernachwuchs so groß wie in Mecklenburg-Vorpommern. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte, waren im Schuljahr 2021/2022 an den allgemeinbildenden Schulen des Landes 17,4 Prozent der Pädagogen älter als 60 Jahre. Das war im Ländervergleich der höchste Anteil; der Bundesdurchschnitt betrug 10,9 Prozent.