Mehr Schüler ohne Schulabschluss in Sachsen-Anhalt

Prüfungen: Abschlussprüfungen an Bayerns Wirtschaftsschulen starten

Für rund 5000 Schülerinnen und Schüler an Bayerns Wirtschaftsschulen starten am Donnerstag die schriftlichen Abschlussprüfungen. «Jetzt beginnt der Endspurt und die Ziellinie ist sichtbar. Mit dem Abschluss der Wirtschaftsschule gelingt ein guter Start ins Berufsleben oder auch eine erfolgreiche weitere Schullaufbahn», sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Mittwoch in München. Los geht es mit dem Fach Deutsch, am 30. Juni steht mit Mathematik die letzte Prüfung an.