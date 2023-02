Lehrer länger vor Klassen: Feußner erklärt Details

Ski- und Rodelgebiet: Schnee lockt viele Besucher in den Harz

Der Schnee hat am Dienstag noch einmal viele Besucher in den Harz gelockt. Am letzten Tag der Zeugnisferien in Niedersachsen liefen in allen größeren Ski- und Rodelgebieten die Lifte. «Wir sind höchstzufrieden», sagte ein Sprecher des Skigebietes am Wurmberg. Auf den Pisten auf Niedersachsens höchstem Berg an der Grenze zu Sachsen-Anhalt lagen bis zu 45 Zentimeter Schnee, hieß es.