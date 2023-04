Auch Nicht-Akademiker sollen an Sekundarschulen unterrichten

Bildung: Linke fordert breite Debatte über Schulpolitik

Sachsen-Anhalts Linke-Landtagsfraktion will einen neuen Anlauf unternehmen, auf breiter Basis über die Zukunft der Bildung in Sachsen-Anhalt zu diskutieren. Das Problem des Mangels an ausgebildeten Lehrkräften könne niemand allein lösen, deshalb solle der Landtag zu einem breit aufgestellten Bildungsforum einladen, sagte der bildungspolitische Sprecher der Linken-Fraktion, Thomas Lippmann, am Montag in Magdeburg. Nötig sei eine gesellschaftliche Verständigung darauf, was nötig sei. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) signalisierte Unterstützung für die Idee.