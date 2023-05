Bibliotheken 2022 wieder stärker genutzt

Fest für das Lesen: Thüringen feiert mit

Eine Geschichte als Geschenk: Die gab es am Samstag für mehr als 1000 Straßenbahngäste in Erfurt, die auf ihren Sitzplätzen Bücher fanden. Vor dem Welttag des Buchs am Sonntag begann in Thüringen an einigen Orten bereits am Vortag das Fest für das Lesen. Jedes Jahr erhalten rund eine Million Kinder in Deutschland ein kostenloses Buch, das extra für diesen Tag verfasst wurde. In diesem Jahr ist es der Comic-Roman «Volle Fahrt ins Abenteuer» der Autorin Katharina Reschke.