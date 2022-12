Land wirbt per Straßenbahn um Nachwuchs für die Polizei

Ausbildung: Mehr Polizeianwärter gesucht: Erstmals Vorbereitungskurse

Um die Zahl der Polizisten in Sachsen-Anhalt weiter zu erhöhen, sollen in den kommenden Jahren mehr Polizeianwärterinnen und -anwärter eingestellt werden. Nach 360 Einstellungen im vergangenen Jahr sollen es in diesem Jahr 440 werden, 2023 und 2024 dann jeweils 550, wie das Innenministerium am Mittwoch in Magdeburg mitteilte. «Um die Zielzahl von 7000 Polizistinnen und Polizisten im Jahre 2026 zu erreichen, bedarf es im Hinblick auf die demografische Entwicklung auch weiterhin hoher Anstrengungen», teilte das Innenministerium am Mittwoch in Magdeburg mit.