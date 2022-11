Annett Wernicke neue Chefin der Polizeiinspektion Halle

Halle: Händel-Festspiele 2023 mit Schwerpunkt Oper

Die Oper ist das zentrale Thema der Händel-Festspiele 2023 in Halle. Rund 70 Veranstaltungen an 17 Orten sind vom 26. Mai bis 11. Juni geplant, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten. Unter dem Motto «Die Oper: Streit um Dideldum und Dideldi» soll auch auf moderne Art und Weise an einen historischen Streit um das Musiktheater erinnert werden. Georg Friedrich Händel (1685-1759) hatte während seiner Zeit in London wiederholt Schwierigkeiten mit Aufführungen von italienischen Opern beim Publikum, erklärte Festspielintendant Clemens Birnbaum.