MBC einen Monat ohne Top-Scorer Clyburn

Basketball-Bundesliga: Standortbestimmung und Generalprobe für Syntanics MBC

Basketball-Bundesligist Syntainics MBC steht vor einer doppelten Standortbestimmung. Mit den beiden bevorstehenden Testspielen am Wochenende proben die Wölfe für den Auftakt in die neue Spielzeit. Mit Medi Bayreuth stellt sich am Freitag (19.00 Uhr) zudem der Gegner vor, der am 15. Oktober erneut in der Stadthalle Weißenfels antreten wird - dann im Pokal-Achtelfinale, wie der MBC am Donnerstag mitteilte.