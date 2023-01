Aufholjagd ohne Erfolg: MBC verliert 93:96 in Göttingen

Basketball: Weißenfels gewinnt seit 21 Jahren erstmals wieder in Bamberg

Nach 21 Jahren haben die Basketballer von Syntainics MBC wieder einen Sieg bei den Brose Baskets Bamberg gefeiert. Die Schützlinge von Trainer Igor Jovovic gewannen am Sonntag ihr Gastspiel in der Brose-Arena mit 98:90 (39:41) und zogen damit in der Tabelle an den bis dahin auf dem 13. Platz liegenden Gastgebern vorbei. Der letzte Erfolg in Bamberg war den Mitteldeutschen am 21. Oktober 2001 beim 96:86 gelungen.