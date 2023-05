Kein Zugverkehr zwischen Halberstadt und Blankenburg

Sachsen-Anhalt: Fast die Hälfte der Haushalte heizt mit Gas

Rund 49 Prozent der Haushalte in Sachsen-Anhalt haben im Jahr 2022 ihre Wohnungen laut einer Statistik überwiegend mit Gas beheizt. In absoluten Zahlen seien das rund 531.000 Privathaushalte, teilte das Statistische Landesamt in Halle am Freitag mit. Etwa 28 Prozent der Haushalte lebten in Wohnungen mit Fernwärme, 13 Prozent setzten überwiegend auf Heizöl. Sieben Prozent heizten laut der Behörde mit Strom, Kohle oder Holz. Nicht in der Statistik enthalten waren demnach Wohnheime wie etwa Studentenwohnheime oder Pflegeeinrichtungen.