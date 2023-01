Deutlich mehr E-Autos in Sachsen-Anhalt zugelassen

Magdeburg: Zahl der Hochzeiten sinkt in Halle: 2022 Plus in Magdeburg

Während der Pandemiejahre mit Einschränkungen haben in Magdeburg und Halle weniger Menschen geheiratet. So gaben sich in Halle 2019 noch 820 Paare das Ja-Wort, 2021 waren es dann 687, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte. In Magdeburg wurden im letzten Jahr ohne Pandemieeinschränkungen 808 Trauungen gezählt, 2021 waren es noch insgesamt 781. Bereits im Jahr 2020 waren die Zahlen zurückgegangen.