Sperrung der A2 nach Lastwagen-Unfällen aufgehoben

Sechs Verletzte bei Zusammenstoß von Krankenwagen und Auto

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Krankenwagen sind in Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis) sechs Menschen verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge kollidierten am Donnerstagabend auf einer Kreuzung. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Krankenwagen zur Seite, wie die Feuerwehr in Witten und die Polizei in Bochum am Freitag mitteilten. Der Krankentransporter war mit vier Menschen besetzt: Eine 21 Jahre alte Rettungssanitäterin erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer (23) und ein dritter Insasse (45) wurden leicht verletzt, ebenso die Patientin (18), die verlegt werden sollte.