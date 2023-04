Wie machen Computer Kunst? Ausstellung in Pittlerwerken

Bildung: Prüfungen zum Realschulabschluss starten in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt beginnen für etwa 8500 Schülerinnen und Schüler die Prüfungen mit dem Ziel des Realschulabschlusses. In dieser Woche stehen die schriftlichen Prüfungen an: Montag im Fach Deutsch, Mittwoch in Englisch und Freitag in Mathematik, wie das Bildungsministerium vorab mitteilte. Vom 6. Juni bis zum 5. Juli würden dann die mündlichen Prüfungen durchgeführt. Auch wenn die Schülerinnen und Schüler zuletzt in Präsenz unterrichtet worden sind, gibt es laut Ministerium vor dem Hintergrund des zurückliegenden Pandemiegeschehens Erleichterungen wie eine längere Auswahl- und Bearbeitungszeit bei den Prüfungen.