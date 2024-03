Frisch ausgebildete Polizisten erhalten Zeugnisse

Innenministerin Zieschang: Mehr Bewerber für Polizeiberuf

Sie haben die Zeugnisse in der Hand und gehen in den Dienst: 144 Frauen und Männer haben nun ihre Ausbildung oder ihr Studium an der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben beendet. Morgen werden neue Anwärterinnen und Anwärter begrüßt. Die Zahl der Bewerbungen war hoch.