DDR-Renten: Pellmann hält Härtefallfonds für unzureichend

Statistisches Landesamt: Pflegebedürftige werden zumeist zu Hause versorgt

In Sachsen-Anhalt werden die meisten Pflegebedürftigen zu Hause versorgt. Etwa 7 von 10 pflegebedürftigen Menschen seien 2021 nicht in einer stationären Einrichtung untergebracht gewesen. Rund 75.900 wurden ausschließlich von Angehörigen und 42.100 auch durch ambulante Pflege- und Betreuungsdienste gepflegt, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mitteilte. In stationären Pflegeeinrichtungen wurden knapp 17 Prozent betreut.