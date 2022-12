Schau zu Reiternomaden in Europa im Landesmuseum Halle

Museen: Rund 180.000 Besucher in Schau mit «Himmelsscheibe»

Die Besucher der Ausstellung «The World of Stonehenge» in London hat die rund 3600 Jahre alte Himmelsscheibe von Nebra begeistert. Rund 180.000 Menschen kamen in die Schau, die am Sonntag zu Ende ging, wie das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle am Montag mitteilte. Zu den Besuchern zählte auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Die Himmelsscheibe werde ab Oktober wieder in der Dauerschau des Museums in Halle gezeigt.