Teilzeit bei Krankenhauspersonal immer stärker gefragt

Die Zahl der Teilzeitnehmer in Krankenhäusern hat sich in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Beim ärztlichen Personal habe sich die Zahl der in Teilzeit Arbeitenden oder geringfügig Beschäftigten binnen zehn Jahren fast verdreifacht, sagte eine Sprecherin des Statistischen Landesamtes in Halle am Montag. «Entsprach deren Anteil 2012 noch 15,5 Prozent, so lag dieser 2022 bereits bei 30,8 Prozent.» In Sachsen-Anhalts Krankenhäusern arbeiteten 2022 rund 32.000 ärztliche und nichtärztliche Beschäftigte.

Eine Krankenpflegerin schiebt ein Krankenbett durch einen Flur. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

© dpa