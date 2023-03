Geflüchtete aus der Ukraine finden Job in Sachsen-Anhalt

Tiere: Neuer Wolf in Baden-Württemberg kommt aus Annaburger Heide

In Baden-Württemberg streift ein neuer Wolf umher, der aus einem Wolfsrudel in der Annaburger Heide stammen soll. Wie das Umweltministerium in Stuttgart am Freitag mitteilte, wurde im Landkreis Karlsruhe der Wolfsrüde mit der Bezeichnung GW2770 erstmals genetisch nachgewiesen. Abstriche von einem toten Lamm hätten ihn als Angreifer identifiziert. Ob sich der Wolf weiter in der Region Karlsruhe aufhält, ist unklar. Dem Ministerium zufolge stammt der Rüde aus einem Rudel in der Annaburger Heide in Sachsen-Anhalt. Dort wurde er erstmals vor einem Jahr nachgewiesen. Bevor er nach Baden-Württemberg kam, wurde er über eine Haarprobe bei Oberzehnt in Hessen registriert.