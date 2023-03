Arbeitsagentur stellt Ausbildungsberufe vor

Bildung: 40,8 Prozent der Stadtteilschüler beginnen Ausbildung

Trotz Pandemie und weniger Lehrstellen in einigen Branchen haben in diesem Jahr prozentual erneut mehr Stadtteilschüler direkt nach ihrem Abschluss einen Ausbildungsplatz gefunden als im Vor-Corona-Jahr 2019. Insgesamt seien 40,8 Prozent der Absolventen direkt in eine Ausbildung gewechselt, teilte die Schulbehörde am Montag mit. Die Quote lag damit den Angaben zufolge zwar 0,2 Punkte unter dem Vorjahreswert, aber 0,4 Punkte über dem Wert des Vor-Corona-Jahres 2019. Damals fanden den Angaben zufolge 1698 Jugendliche sofort eine Lehrstelle. Diesmal seien es 1686 Jugendliche gewesen.