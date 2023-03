Steigende Zahl von Pflegebedürftigen in Sachsen-Anhalt

Sozialministerin: Sozialbericht: Lage laut Köpping vielfach verbessert

Die soziale Lage in Sachsen hat sich nach Einschätzung von Sozialministerin Petra Köpping (SPD) in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen gebessert. Der zweite Sozialbericht 2005 bis 2019 zeige, dass die sozialpolitischen Maßnahmen und das investierte Geld gut angelegt seien, sagte sie am Dienstag in Dresden zur Vorstellung der 800-seitigen Bestandsaufnahme. Familien profitierten von guten Betreuungsmöglichkeiten, allerdings nehme die Bevölkerung außerhalb der Großstädte weiter leicht ab. Von «abgehängten Regionen» aber könne keine Rede sein. Es gebe keine, wo nur schwierige Bedingungen seien oder sich alles nur positiv entwickle.