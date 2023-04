Feuerwehreinsatz: Zwei Schwerverletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Niederkirchen sind zwei Bewohner schwer verletzt worden. Das Feuer sei am Montagabend in einer Wohnung im Kreis Kaiserslautern ausgebrochen und habe sich auf den Dachstuhl ausgebreitet, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Dienstag mit. Die durch einen Bewohner alarmierte Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Zwei Hausbewohner erlitten laut Polizeiangaben eine schwere Rauchgasvergiftung, demnach wurden sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.