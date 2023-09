Synode scheitert mit Neuwahl des Kirchenpräsidenten

Anhaltischer Kirchenpräsident ruft zu Dialog auf

Zu mehr Dialog und Zusammenhalt hat der Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts, Joachim Liebig, aufgerufen. In seiner Rede zum Auftakt der Frühjahrstagung der Landessynode wies er am Freitag auf gesellschaftliche Gräben hin, die durch die Corona-Pandemie und durch unterschiedliche Positionen zum Krieg in der Ukraine entstanden seien, wie ein Sprecher mitteilte. «Die Debatten auch innerhalb von Gemeindegruppen waren zum Teil so tiefgreifend, dass eine Zusammenführung in Einzelfällen nicht mehr möglich zu sein scheint. Im Raum der Kirche gilt jedoch im Besonderen das Gebot der wechselseitigen Vergebung», so Liebig.