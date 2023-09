Bahn will Strecken in Thüringen und Sachsen-Anhalt sanieren

Harzer Schmalspurbahn: Dampflokwerkstatt für Touristen offen

Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) öffnen die neue Dampflokwerkstatt in Wernigerode jetzt auch für Touristen. Zunächst an zwei Tagen pro Wochen können Besucher einen Blick in den Innenbereich der Werkstatt werfen, teilten die HSB am Dienstag mit. Die Dampflokwerkstatt ist das bislang größte Bauwerk in der Geschichte der Harzer Schmalspurbahnen und wurde im vergangenen Jahr für den technischen Betrieb eröffnet. Rund 15 Millionen Euro wurden in den Neubau investiert.