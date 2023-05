Zwickau verliert trotz Moral und Leidenschaft in Osnabrück

Brand in Flüchtlingsunterkunft: Feuerwehr rettet Bewohner

Bei einem Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Magdeburg hat die Feuerwehr am Sonntag fünf Menschen aus dem Gebäude gerettet. Ein Bewohner sei mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Abend mit. In einem Zimmer in der fünften Etage sei das Feuer ausgebrochen. Es habe schnell unter Kontrolle gebracht werden können. Die Polizei ermittelt demnach zur Brandursache.