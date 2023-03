Home

3. Liga: HFC holt nach 0:2-Rückstand einen Punkt gegen Verl

Der Hallesche FC ist auch im vierten Spiel unter dem neuen Trainer Sreto Ristic ungeschlagen geblieben. Die Saalestädter trennten sich am Freitag bei ihrem Gastspiel in Paderborn vom SC Verl 2:2 (1:2) und holten dabei einen 0:2-Rückstand auf. Mael Corboz (3.) und Nico Ochojski (23.) hatten für die frühe Führung der Gastgeber gesorgt. Tunay Deniz (42.) und Tom Zimmerschied (54.) trafen für die Gäste. Durch den Punktgewinn sind die Hallenser zumindest für einen Tag in der Tabelle an Aufsteiger Bayreuth vorbeigezogen und liegen nun auf dem 15. Platz.

Die Gäste wirkten ohne den verletzten Kapitän Jonas Nietfeld in der Defensive total verunsichert. Corboz (3.) überlistete Halles Keeper Felix Gebhardt mit einem verdeckten Schuss. Auch beim 2:0 durch einen direkt verwandelten Freistoß von Nico Ochojski (23.) sah der Gäste-Schlussmann nicht besonders gut aus. Fünf Minuten später verhinderte Sören Reddemann das 0:3, als er den Schuss von Joel Grodowski von der Torlinie schlug. Gebhardt hatte zuvor den Ball fallen lassen, parierte aber in der 37. Minute den Versuch von Yari Otto glänzend. Die Gäste wachten erst nach einer halben Stunde auf. Dank unfreiwilliger Unterstützung von Niclas Thiede kam der HFC zum Anschlusstreffer. Ein harmloser Distanzschuss von Deniz rutschte dem Verler Keeper durch die Hände. Der Treffer gab den Gästen Auftrieb. Zimmerschied (54.) gelang nach starker Vorarbeit von Erich Berko der verdiente Ausgleich. Die Gäste blieben am Drücker. Die Gastgeber hatten ihren ersten Abschluss in der zweiten Halbzeit erst in der 74. Minute. Den Kopfball von Maximilian Wolfram hielt Gebhardt.

