Generalprobe geglückt: Dynamo Dresden besiegt Legnica

3. Liga: Siegesserie endet: Dynamo Dresden 1:1 gegen Ingolstadt

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat den vierten Sieg in Serie verpasst. Das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt endete am Samstag 1:1 (1:1). Vor 20 302 Zuschauern hatte Stefan Kutschke (2.), der in den vergangenen fünf Jahren für die Bayern auflief, die Sachsen in Führung gebracht. Pascal Testroet, der seinerseits eine Vergangenheit bei der SGD hat, besorgte in der 26. Minuten den Ausgleich. Kurz vor dem Abpfiff sah der eingewechselte FCI-Verteidiger Nico Antonitsch (87.) die Gelb-Rote Karte.