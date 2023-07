Home

26,3 Grad: Tageshöchstwert an einem 9. Juli auf dem Brocken geknackt

Auf dem 1141 Meter hohen Brocken im Harz ist der bisherige Tageshöchstwert an einem 9. Juli geknackt worden. Die Temperatur auf dem Harzgipfel erreichte am Sonntag den Spitzenwert von 26,3 Grad Celsius, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der bisherige Höchstwert an einem 9. Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen stammte aus 2010 und lag den Angaben zufolge bei 25,9 Grad. Am wärmsten war es auf dem Brocken bisher am 25. Juli 2019. An diesem Tag seien 29,7 Grad gemessen worden, so der DWD-Sprecher. Den Angaben des DWD zufolge werden die Temperaturen auf dem Berg im Harz seit 1947 gemessen.

Ein Außenthermometer zeigt die Temperatur an. © Jens Büttner/dpa

Im Flachland waren die Temperaturen am Sonntagnachmittag auf örtlich bis zu 35 Grad im Schatten geklettert. Für die große Hitze des Wochenendes seien Hoch «Evi» und das Tief «Quentin» verantwortlich. Zwischen ihnen habe sich eine südliche Strömung eingestellt, in der eine heiße und zunehmend feuchte und damit schwüle Luftmasse nach Deutschland geführt werde. Zum Wochenstart nehme die Gewitterneigung zu, und es werde wechselhafter und - bis auf Dienstag - auch ein bisschen kühler.

