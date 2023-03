HC Elbflorenz Dresden holt ehemaligen Nationalspieler Janke

Handball: GWD Minden: Teuteberg und Franz unterschreiben Verträge

Handball Bundesligist GWD Minden hat seine beiden Jugendspieler Theo Teuteberg und Lasse Franz mit Anschlusskader-Veträgen ausgestattet. Die Mindener konnten damit zwei weitere Spieler davon überzeugen, den Weg in den Herrenbereich gemeinsam zu gehen. «Es freut mich, dass wir mit unserem Konzept überzeugen können und so aus unserer eigenen Jugend den Profi-Kader ergänzen können», so GWD-Geschäftsführer Nils Torbrügge in der vereinseigenen Mitteilung.