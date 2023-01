VfB Stuttgart beendet Leihe von Beyaz an Magdeburg vorzeitig

Energieversorgung: Haseloff warnt vor früherem Kohleausstieg im Osten

In der Debatte um einen früheren Kohleausstieg im Osten hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erneut vor den Folgen eines solchen Schrittes gewarnt. «Zunächst sollten wir möglichst alle einheimischen Energiequellen in den Markt geben, um eine sichere und bezahlbare Energieversorgung zu gewährleisten. Für einen erfolgreichen Strukturwandel braucht es zudem einen zeitgleichen Aufbau neuer Infrastruktur und neuer qualifizierter Arbeitsplätze. Das ist bis 2030 nicht machbar», sagte Haseloff der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Magdeburg. «Die Umsetzung energiepolitischer Ziele darf nicht schon wieder zu Lasten der Menschen in Mitteldeutschland gehen.»