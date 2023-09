Magdeburger Abwehrspieler Heber für ein Spiel gesperrt

Höhere Einnahmen aus Vergnügungssteuer

Sachsen-Anhalts Gemeinden haben im ersten Halbjahr mehr Vergnügungssteuer eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe das Plus bei 15,2 Prozent gelegen, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Halle mit. Die Summe der Vergnügungssteuer erreichte demnach im ersten Halbjahr 5,8 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Einnahmen lagen etwa in Magdeburg bei 3,78 Euro, in Halle bei 3,25 Euro und in Dessau-Roßlau bei 2,41 Euro im ersten Halbjahr 2023. Vergnügungssteuer müssen unter anderem Organisatoren von Tanzveranstaltungen oder Betreiber von Spielautomaten zahlen, auch bei gewerblichen Filmvorführungen wird sie fällig.