1. FC Magdeburg gegen St. Pauli auf ramponiertem Rasen

Der Rasen in der Magdeburger MDCC-Arena wird erst nach dem Spiel gegen den FC St. Pauli getauscht. Daher wird das Duell für beide Teams schwierig.

Gegen den Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli muss die ramponierte Spielfläche in der Magdeburger MDCC-Arena noch halten. Dann wird Abhilfe geschaffen. «Er wird nicht besser geworden sein. Unser Platz ist momentan in keiner guten Verfassung. Aber auch da ist geplant, dass er ausgetauscht wird. Aller Voraussicht nach soll es nach dem Spiel gegen St. Pauli beginnen», sagte Trainer Christian Titz vom 1. FC Magdeburg am Donnerstag.

Im Heimspiel an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky) erwartet er starke Hanseaten. Daher will er den Gegner «nicht in sein gutes Aufbauspiel reinkommen lassen. Wichtig wird auch sein, dass wir eine gewisse Spielkontrolle und Ballbesitz haben werden, um den Gegner zu locken und in die Räume reinzukommen».